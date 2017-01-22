Трамп отреагировал на марши протеста против его политики

Президент США Дональд Трамп наблюдал за протестами, которые возникли во многих городах мира после его официального вступления в должность. Об этом республиканец написал в своем Twitter.

«Вчера смотрел на протесты. Но у меня сложилось впечатление, что выборы только что прошли! Почему эти люди не голосовали?» — отреагировал глава государства.

Знаменитости также подпортили дело, отметил президент Соединенных Штатов (ряд актеров и музыкантов регулярно подвергают Трампа критике — прим. «Ленты.ру»).

22 января певица Мадонна выступила с резкими выражениями в адрес Трампа. «Потребовался этот ужасающий миг темноты, чтобы разбудить нас», — сказала она собравшейся в Вашингтоне толпе, добавив нецензурное выражение. По ее словам, марш протеста представляет собой начало «революции». «Мы не будем отступать», — подчеркнула Мадонна.

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По разным оценкам, в ряде городов США на акции протеста против Трампа вышли до двух миллионов человек. В Нью-Йорке около 600 тысяч человек прошли от здания ООН до небоскреба Трамп-тауэр на Пятой авеню.

Дональд Трамп вступил в должность главы государства 20 января.