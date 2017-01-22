Папа Римский отказался оценивать достижения Трампа

Оценку деятельности нового президента США Дональда Трампа давать рано, необходимо дождаться его действий. Об этом в воскресенье, 22 января, заявил Папа Римский Франциск в интервью испанской газете El Pais.

«Посмотрим, что он сделает», — отметил понтифик и подчеркнул, что судить политика пока рано. При этом он предупредил о растущем уровне популизма в мире.

«Кризис провоцирует страх, тревогу. Я считаю, что очевидным примером европейского популизма может служить Германия в 1933 году», — сказал Папа Римский.

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Он напомнил, что в то время Германия была сломлена, ей нужно было подняться на ноги, нужен был лидер. «И тут молодой человек по имени Адольф Гитлер пришел и сказал: "Я могу, я могу". Немцы проголосовали за Гитлера. Он не украл власть. За него проголосовал народ, и этот же народ был им уничтожен», — прокомментировал Франциск.

Республиканец Дональд Трамп вступил в должность президента США 20 января.

До избрания он неоднократно заявлял, что планирует депортировать из США примерно 11 миллионов нелегалов, и обещал построить стену на границе с Мексикой за ее счет. Президент латиноамериканской страны Пенья Ньето отказался финансировать проект.

Кроме того, Трамп намеревался пересмотреть условия торговых соглашений, в которых участвуют Соединенные Штаты, в частности — Транстихоокеанского партнерства и Североамериканской зоны свободной торговли (NAFTA, в нее также входят Канада и Мексика).

Один из ключевых пунктов программы республиканца — увеличение числа рабочих мест в США за счет возвращения производства в страну.