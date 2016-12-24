Мальтийские рыцари попросили Папу Римского не лезть в дела ордена

Мальтийские рыцари попросили Папу Римского Франциска держаться подальше от внутренних дел ордена. Об этом сообщает Associated Press.

Поводом послужило намерение понтифика расследовать обстоятельства свержения Великого Госпитальера ордена Альбрехта Фрейхера фон Боселагера. Папа объявил о создании специальной комиссии.

В ответ орден выпустил заявление, в котором отмечается, что все кадровые перестановки «являются актами внутреннего государственного управления суверенного Мальтийского ордена, и никто не имеет права в них вмешиваться». Его представители также заявили, что решение о расследовании — следствие недопонимания, и направили понтифику письмо с разъяснениями.

Скандал, приведший к смещению Боселагера, разразился после того, как в штаб-квартире ордена в Риме узнали о его слишком либеральной трактовке догматов католицизма. Будучи Великим Госпитальером и отвечая за деятельность в сфере здравоохранения, гуманитарной сфере, а также заведуя международными отношениями, он во время благотворительной кампании в Мьянме организовал бесплатную раздачу презервативов местным секс-рабыням, стремясь снизить уровень заболеваемости ВИЧ.

Материалы по теме Тысячу лет не виделись Патриарх Московский Кирилл и Папа Римский Франциск встретились на Кубе

Руководство ордена сочло, что действия Боселагера нарушили принципы церковного учения, которое запрещает искусственную контрацепцию. Все программы по раздаче презервативов были немедленно прекращены, братья по ордену при поддержке папского посланника кардинала Бёрка настойчиво попросили его уйти в отставку. При этом Бёрк даже заявил, что на смещении настаивает папский престол.

6 декабря Боселагер добровольно покинул пост Великого Госпитальера, однако позже выяснил, что Ватикан не требовал его отставки, и пожаловался понтифику. Масла в огонь подлила позиция Бёрка: Франциск назначил его своим представителем при ордене в 2014 году после того, как снял с поста в Верховном трибунале апостольской сигнатуры (высшем суде католической церкви). Бёрк известен как консерватор и резкий критик папы.

Мальтийский орден — рыцарский религиозный орден католической церкви. Он имеет статус организации-наблюдателя при ООН и в Совете Европы, поддерживает дипломатические отношения со 105 государствами. Сам орден считает себя государством, хотя это утверждение оспаривается многими юристами-международниками. При этом орден выдает собственные паспорта, печатает марки и валюту. Великий Магистр ордена является папским вице-королем.