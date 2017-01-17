Советник Трампа сравнил дефляцию со «Звездой смерти» Дарта Вейдера

Дефляция играет в экономике такую же разрушительную роль, как космическая станция «Звезда смерти» из фильма «Звездные войны». Об этом во вторник, 17 января, заявил советник избранного президента США по связям с бизнесом Энтони Скарамуччи (Anthony Scaramucci), сообщает The Telegraph.

По его мнению, дефляция (снижение цен — прим. «Ленты.ру») в совокупности с укреплением доллара мешает экономическому росту, аккумулирует долг и в итоге может привести к новому глобальному кризису. «Два года назад я сказал, что дефляция — это "Звезда смерти" Дарта Вейдера для мировой экономики. Сейчас она стала еще больше», — сказал Скарамуччи на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

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Голосовавшие за Дональда Трампа представители рабочего класса часто не понимают всех рисков дефляции, отметил советник. «Мои мама и папа не знают. Они идут в магазин, там цены меньше, почему это плохо, — спрашивают они. Это плохо из-за того, что мы накапливаем долг в обществе», — пояснил он. Реализация экономической программы Трампа, которая предполагает упрощение регулирования и налогового законодательства позволит разорвать спираль накапливания долга и стимулировать экономический рост, считает Скарамуччи.

Доллар может продолжить рост в ближайшие 15 месяцев, заявил в ходе форума председатель совета директоров швейцарского банка UBS Аксель Вебер (Axel Weber), сообщает Reuters.

16 января главный экономический советник Allianz Мохамед Эль-Эриан заявил, что рост мировой экономики в 2017 году может оказаться лучше прогнозов, но остается много факторов неопределенности, самым значительным из которых является резкое укрепление доллара.

«Звезда смерти» (Death Star) — вымышленная боевая космическая станция из фантастической саги «Звездные войны». Оснащена энергетическим оружием разрушительной силы, способным уничтожать целые планеты.