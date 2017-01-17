Курс доллара опустился ниже 59 рублей впервые за 18 месяцев

Курс доллара опустился ниже отметки в 59 рублей впервые с июля 2015 года, следует из данных Московской биржи. К 14:40 мск доллар опустился более чем на 90 копеек до 58,96 рубля. Евро подешевел на 28 копеек до 63,2 рубля.

Рубль укрепляется к основным валютам на фоне роста цен на нефть на мировых рынках. Цена на нефть марки Brent поднялась на бирже ICE в Лондоне на 1,06 процента до 56,46 доллара за баррель.

Материалы по теме «Нас ждет девальвация 2014 года» Андрей Нечаев и Руслан Гринберг о будущем российской экономики

12 января Банк России сообщил, что реальный эффективный курс рубля к корзине валют государств-основных торговых партнеров России вырос на 20 процентов за прошедший год.

12 декабря 2016 года аналитик Sberbank CIB Том Левинсон заявил, что российский рубль выглядит наиболее устойчивым среди валют других развивающихся рынков, и эта тенденция сохранится в 2017 году.

В тот же день Национальное рейтинговое агентство опубликовало макроэкономический прогноз, согласно которому в 2017 году рубль ждет 10-процентная девальвация, нефть при этом будет стоить 50-60 долларов за баррель.