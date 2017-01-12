Реальный эффективный курс рубля вырос за год на 20 процентов

Реальный эффективный курс рубля к корзине валют государств-основных торговых партнеров России в декабре 2016 года вырос на 6,1 процента по отношению к ноябрю. Об этом сообщается в пресс-релизе Банка России. За весь год реальный эффективный курс поднялся на 20,7 процента.

Для сравнения, в 2015 году он вырос на 0,9 процента, а в 2014-м — упал на 27,4 процента.

Реальный курс рубля к доллару в декабре поднялся на 4,1 процента, к евро — на 6,7 процента. За весь год эти цифры составили 15,8 и 20,9 процента соответственно.

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12 декабря 2016 года аналитик Sberbank CIB Том Левинсон заявил, что российский рубль выглядит наиболее устойчивым среди валют других развивающихся рынков, и эта тенденция сохранится в 2017 году.

В тот же день Национальное рейтинговое агентство опубликовало макроэкономический прогноз, согласно которому в 2017 году рубль ждет 10-процентная девальвация, нефть при этом будет стоить 50-60 долларов за баррель.