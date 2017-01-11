ЦБ поднял официальный доллар выше 60 рублей

Банк России повысил официальный курс доллара на 12 января на 21 копейку, до 60,16 рубля. При этом курс евро понижен на три копейки, до 63,52 рубля. Об этом свидетельствуют данные регулятора.

На Московской бирже курс американской валюты к 13:45 мск опустился на копейку по сравнению с закрытием предыдущей сессии — до 60,15 рубля. Единая европейская валюта подешевела на 12 копеек, до 63,28 рубля. Марка нефти Brent выросла на 0,76 процента и торгуется на уровне 54,05 доллара за баррель.

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Ранее 11 января министр природных ресурсов и экологии России Сергей Донской заявил, что цены на нефть в среднесрочной перспективе вырастут до 60-65 долларов за баррель благодаря решению ОПЕК о заморозке нефтедобычи.

В тот же день международное рейтинговое агентство Moody's спрогнозировало рост ВВП России в 2017 году, несмотря на влияние санкций.

10 января сообщалось, что Россия снизила добычу нефти почти на 150 тысяч баррелей в день в рамках соглашения с ОПЕК. Саудовская Аравия — ключевой член картеля и один из крупнейших производителей нефти в мире — уменьшила производство на 486 тысяч баррелей.