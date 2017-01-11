Донской спрогнозировал рост цен на нефть до 65 долларов

Цены на нефть в среднесрочной перспективе вырастут до 60-65 долларов за баррель благодаря решению ОПЕК о заморозке нефтедобычи. Такое мнение, как передает ТАСС, высказал в среду, 11 января, министр природных ресурсов и экологии России Сергей Донской.

«Договоренности о заморозке позволят сбалансировать мировой рынок: дополнительная нефть какое-то время перестанет поступать, а растущий спрос на сырье компенсирует имеющиеся на сегодня излишки 1-1,5 миллиона баррелей в сутки», — пояснил глава Минприроды.

До уровня в 60-65 долларов нефть, по мнению Донского, подорожает в 2017-2018 годах. Он также сообщил, что в первом полугодии 2017-го сокращение объемов нефтедобычи российскими компаниями должно составить 2,7 процента.

Ранее 11 января Всемирный банк в своем докладе «Глобальные экономические перспективы-2017» улучшил прогноз по стоимости нефти в 2017 году с 50 до 55 долларов за баррель. Средняя цена трех сортов нефти (Brent. WTI и Dubai), согласно мнению аналитиков, вырастет по сравнению с 2016 годом на 35,2 процента. В 2018 году топливо подорожает еще на 8,4 процента, в 2019-м — на 4,6 процента.

10 января стало известно, что сокращение добычи нефти в России в рамках договоренностей с ОПЕК происходит быстрее запланированного. В первые девять дней 2017 года она составила 1,517 миллиона тонн в сутки (11,105 миллиона баррелей). Таким образом, производство по отношению к октябрю 2016 года (тогда ОПЕК достигла предварительных договоренностей о снижении добычи) сократилось на 142 тысячи баррелей в сутки.

При этом министр энергетики России Александр Новак в декабре заявлял, что снижение добычи в январе 2017 года составит 50-100 тысяч баррелей в день. Всего страна должна снизить производство на 300 тысяч баррелей в сутки.

Соглашение было достигнуто между Россией и странами ОПЕК в начале декабря. Его предваряла договоренность, подписанная на саммите ОПЕК в Вене, где члены картеля обязались снизить добычу на 1,2 миллиона баррелей в сутки.