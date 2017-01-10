Цена на нефть опустилась ниже 55 долларов за баррель

Цена мартовских фьючерсов на нефть Brent снизилась на лондонской бирже ICE на 0,03 процента и составила по состоянию на 15:47 мск 54,98 доллара за баррель. Об этом свидетельствуют данные биржи.

Цена на нефть WTI выросла с начала торговой сессии на 0,2 процента — до 52,06 доллара за баррель.

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Ранее 10 января сообщалось, что Россия снизила добычу нефти почти на 150 тысяч баррелей в день в рамках соглашения с ОПЕК. Саудовская Аравия — ключевой член картеля и один из крупнейших производителей нефти в мире — уменьшила производство на 486 тысяч баррелей.

Соглашение было достигнуто между Россией и странами ОПЕК в начале декабря. Его предваряла договоренность, достигнутая на саммите ОПЕК в Вене, где члены картеля обязались снизить добычу на 1,2 миллиона баррелей в сутки.

По словам главы Минэкономразвития Максима Орешкина, российский бюджет останется устойчивым при среднегодовой цене нефти в 40 долларов за баррель. При этом не потребуется повышать налоговую нагрузку.