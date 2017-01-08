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Глава МЭР пообещал устойчивость госфинансов при 40 долларах за баррель нефти

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Максим Орешкин
Максим Орешкин

Российские государственные финансы, согласно принятому трехлетнему бюджету, при консервативном сценарии на эти годы с ценой нефти в 40 долларов за баррель будут устойчивы без повышения налоговой нагрузки. Об этом заявил министр экономического развития Максим Орешкин в интервью «Коммерсанту».

«Главная задача экономической политики — не пытаться угадать, как сложится нефтяная конъюнктура, а иметь понятный набор действий в случае любых, даже не самых простых внешних условий. При текущих 54 долларах к сценарию 40 долларов за баррель бюджет готов», — отметил он.

Орешкин указал на важность стабильной и предсказуемой бюджетной политики. «Бюджет бизнесу важен не сам по себе, а с точки зрения стабильности налогового законодательства. Неустойчивый дефицит сейчас — это всегда риск повышения налогов в будущем», — пояснил министр.

Также, по его словам, необходима взаимоувязанная конструкция бюджетной, денежно-кредитной и валютной политики, обеспечивающая снижение зависимости экономики от колебаний нефтяных цен.

Бюджетная конструкция при этом должна базироваться на новой, устойчивой в долгосрочной перспективе налоговой системе, способствующей обелению экономики, росту инвестиций и объемов экспорта, активному применению новых технологий, добавил глава МЭР.

По словам министра, налоговая нагрузка на компании, работающие полностью официально, должна снижаться.

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