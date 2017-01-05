Курс доллара впервые за полтора года упал ниже 60 рублей

Курс доллара в четверг, 5 января, опустился ниже 60 рублей впервые за полтора года. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

По результатам торгов курс американской валюты 5 января составил 59,92 рубля, снизившись по сравнению с торгами 4 января на 54 копейки. Курс евро упал на 55 копеек и сейчас составляет 62,81 рубля.

Как отмечает портал vesti.ru, это связано с ростом котировок нефти. В частности, стоимость фьючерса на нефть марки Brent на Лондонской бирже поднялась до 56,65 долларов за баррель.

В четверг, 5 января, Ирак объявил, что сокращает добычу нефти во исполнение своих обязательств по ОПЕК. После этого цены на нефть начали расти. Доллар, в свою очередь, пошел вниз после того, как была опубликована стенограмма совещания ФРС, где речь шла о возможных проблемах американской экономики при Дональде Трампе.