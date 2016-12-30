Курс доллара вырос до 60,58 рубля

Курс доллара на открытии торгов Московской биржи вырос на 20 копеек, составив на 10:13 мск 60,6 рубля. Курс евро вырос на 60 копеек — до 63,81 рубля. Об этом свидетельствуют данные биржи. При этом на сырьевом рынке ситуация остается стабильной: цена февральских фьючерсов на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE выросла на полпроцента, составив 57,16 доллара за баррель.

Днем ранее Американский институт нефти доложил об увеличении запасов на 4,2 млн бар по итогам прошедшей недели. Минэнерго США доложил о росте запасов сырой нефти на 614 тысячи баррелей по итогам прошедшей недели, в то время как аналитики прогнозировали снижение на 2 млн. Запасы бензина снизились на 1,5 миллиона.

Как отмечает ведущий аналитик банка «Российский Капитал» Анастасия Соснова, комментарий котрой приводится на сайте «Финама», в течение торгового дня в пятницу, 30 декабря, американская валюта, скорее всего, попытается закрепиться в новом диапазоне с тем, чтобы уйти на следующий год неподалеку от 60 рублей за доллар. «В целом тенденция к укреплению рубля сохраняется, однако мы по-прежнему не видим причин для того, чтобы уровень в 60 рублей за доллар был преодолен в уходящем году», — считает она.