Рублю напророчили укрепление в год Петуха

В 2017 году, который является годом Петуха по восточному календарю, рубль ждет укрепление. Об этом в четверг, 29 декабря, пишут РИА Новости со ссылкой на астролога Александра Зараева.

По его словам, «закончится период спада, будет укрепляться бизнес, будет укрепляться рубль, расширяться какие-то новые возможности для людей бизнеса». «Год Петуха — для России это будет благоприятное время, тем более что Юпитер в знаке Весы будет усиливать энергию России как страны Водолея, тоже воздушного [знака]», — сказал Зараев.

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Он отметил, что энергия Петуха способствует переменам и росту бизнеса. «На Востоке год Петуха символизирует духовное обновление, стремление к совершенствованию, экономическому процветанию», — отметил он.

C января 2016 года, когда доллар вырос до исторического максимума в 81 рубль, российская валюта поднялась в цене почти на 25 процентов. 29 декабря в 12:50 мск доллар на бирже стоил 60,16 рублей.

Агентство Bloomberg назвало российскую валюту лучшей на развивающихся рынках, назвав рост курса радикальным укреплением. Корпорация Citigroup, в свою очередь, признала рубль супердоходным инструментом.