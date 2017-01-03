Рубль начал 2017 год с роста к доллару и евро

В первый день работы Московской биржи (ММВБ) было зафиксировано падение стоимости доллара и евро по отношению к рублю. Об этом во вторник, 3 января, сообщает «Российская газета».

Доллар упал более чем на 0,2 пункта и торговался около 61 рубля, а евро снизился на 0,5 пункта — и стоил менее 64 рублей. При этом официальный курс валют, устанавливаемый Центробанком, остался прежним: доллар стоит 60,65 рубля, евро — 63,81. Эти значения не изменятся до 9 января.

Московская биржа будет работать с 3 до 6 января, на Рождество торги будут закрыты. Газета отмечает, что на всех рынках Московской биржи выходными днями также будут 23 и 25-26 февраля.

2 января стало известно, что курс криптовалюты биткоин составил 1019,94 доллара. Последний раз он поднимался до 1000 долларов в ноябре 2013 года. Исторического максимума стоимость биткоина достигла 29 ноября 2013 года, когда его курс поднялся до 1242 долларов.