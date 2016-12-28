Силуанов пообещал рост доходов населения в следующем году

Рост реальных доходов населения в 2017 году составит около 1,5 процента. Об этом заявил министр финансов России Антон Силуанов, передает РИА Новости. Это существенно выше официального прогноза Минэкономразвития.

Последний исходит из того, что при цене на нефть в 40 долларов за баррель рост реальных доходов населения в 2017 году составит 0,2 процента, при цене в 48 долларов за баррель — 1,2 процента.

При этом Минэкономразвития в конце декабря пересмотрело оценку падения реальных располагаемых доходов населения в 2016 году с 5,6 процента до 5,8 процента.

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25 ноября Минэкономразвития сообщило, что реальная заработная плата в России увеличивается третий месяц подряд. Наибольший рост наблюдается в финансовой сфере, операциях с недвижимостью, сельском хозяйстве и промышленности.

В тот же день первый вице-премьер Игорь Шувалов заявил, что падение уровня доходов россиян закончилось. Власти надеются, что в 2017 году рост доходов станет «тенденцией для всех групп населения», сказал Шувалов.