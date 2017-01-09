Цена на нефть Brent опустилась ниже 56 долларов за баррель

Мартовские фьючерсы на нефть марки Brent подешевели на лондонской бирже ICE на 2,33 процента до 55,77 доллара за баррель. Цена американской нефти WTI также снизилась на 2,41 процента до 52,68 доллара за баррель. Об этом свидетельствуют данные биржи.

При этом на Московской бирже курс доллара к 17:50 мск вырос на 21 копейку по сравнению с закрытием предыдущей сессии — до 59,82 рубля. Евро подорожал до 63,02 рубля (плюс 20 копеек).

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Снижению стоимости нефти способствует увеличение экспорта сырья из Ирана и рост числа буровых установок в США, отмечает Reuters. В начале января цены превысили 58 долларов за баррель на фоне позитивных ожиданий рынка после вступления в силу соглашения членов ОПЕК и стран, не входящих в картель, об ограничении добычи.

9 января агентство Bloomberg сообщило, что Россия в первую неделю января сократила суточную добычу нефти на 130 тысяч баррелей, до 11,1 миллиона баррелей.