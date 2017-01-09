Цена нефти Brent опустилась ниже 57 долларов за баррель

Стоимость мартовских фьючерсов на нефть марки Brent опустилась на лондонской бирже ICE на 0,35 процента до 56,90 доллара за баррель. Цена американской нефти WTI также снизилась на 0.4 процента до 53,77 доллара за баррель. Об этом свидетельствуют данные биржи.

Как отмечают аналитики компании «Финам», снижение цен вызвано данными о росте экспорта из Ирана, Ливии, а также роста активности производителей сланцевой нефти. За неделю число буровых установок в США выросло на 7 штук (до 665 единиц). «Основной интригой текущего месяца станет вопрос соблюдения странами-добытчиками сырья договоренностей в рамках ОПЕК+ по снижению уровня добычи нефти», — говорится в обзоре компании.

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По данным Thomson Reuters Oil Flows, Иран активно наращивает экспорт нефти из накопленных за годы санкций резервов. В октябре их объем уменьшился с 29,6 до 16,4 миллиона баррелей. Кроме того, Ливия заявила, что намерена возобновить работу новых месторождений, остановленных из-за гражданской войны.

При этом министр экономического развития Максим Орешкин заявил накануне, что при среднегодовой цене нефти в 40 долларов за баррель российский бюджет будет устойчив и повышения налоговой нагрузки не потребуется.