ЦБ опустил официальный курс доллара ниже 60 рублей

Официальный курс доллара, установленный Банком России на 10 января, снижен на 76 копеек, до 59,89 рубля. Курс евро также опустился на 69 копеек, до 63,11 рубля. Об этом свидетельствуют данные регулятора.

На Московской бирже курс американской валюты к 13:20 мск вырос на 22 копейки по сравнению с закрытием предыдущей сессии — до 59,82 рубля. Единая европейская валюта подорожала до 62,89 рубля (на семь копеек). Марка нефти Brent опустилась на 1,82 процента и торгуется на уровне 56,10 доллара за баррель.

Материалы по теме «Болтанка около нуля» Что будет с доходами россиян в 2017 году

Как отмечают аналитики компании «Финам», снижение цен на нефть вызвано данными о росте экспорта из Ирана, Ливии, а также роста активности производителей сланцевой нефти.

Ранее в тот же день агентство Bloomberg сообщило, что Россия в период с 1 по 8 января сократила суточную добычу нефти на 130 тысяч баррелей, до 11,1 миллиона баррелей.

8 января министр экономического развития Максим Орешкин заявил, что российские государственные финансы, согласно принятому трехлетнему бюджету, при консервативном сценарии на эти годы с ценой нефти в 40 долларов за баррель будут устойчивы без повышения налоговой нагрузки.