В Давосе Трампа назвали лисой в курятнике за отношение к бедным

Глава борющейся за права неимущих международной организации Oxfam International Уинни Бьянима назвала избранного президента США лисой в курятнике за отношение к бедным. Свое заявление она сделала в ходе Всемирного экономического форума в Давосе. Об этом сообщает Rambler News Service.

«Он изучил болевые точки обычных людей и раздал им красивые обещания во время предвыборной кампании. А на самом деле собрал вокруг себя команду миллиардеров. Мы видим все признаки того, что он идет в неверном направлении», — заявила она.

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16 января Oxfam выпустила доклад, в котором говорилось, что восемь самых богатых людей планеты владеют капиталами, которые по объему равны суммарному состоянию более бедной половины населения мира. По данным организации, один процент населения планеты владеет большим богатством, чем остальные 99 процентов.

10 января журнал Forbes писал, что состояние российских олигархов выросло на 29 миллиардов долларов после победы Дональда Трампа на президентских выборах в США. Рост их благосостояния происходил на фоне укрепления рубля и повышения стоимости российских ценных бумаг.

Программа Дональда Трампа предусматривает снижение налогов для всех категорий американцев. Кроме того, его команда планирует резко снизить налог на прибыль для корпораций, с тем чтобы вернуть их налогооблагаемую базу в США из офшоров и других зарубежных стран.