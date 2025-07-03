Настасья Самбурская снялась в бюстгальтере и ультракоротких шортах

Актриса Самбурская спустилась по лестнице в бюстгальтере и ультракоротких шортах

Российская актриса театра и кино Настасья Самбурская спустилась по лестнице в откровенном образе. Соответствующая публикация появилась в сторис ее Instagram-аккаунта (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

38-летняя знаменитость снялась в размещенном ролике в черном бюстгальтере и ультракоротких джинсовых шортах черного цвета. Поверх упомянутых изделий она накинула полосатую рубашку в тон. Образ завершили вьетнамки, солнцезащитные очки и массивная сумка.

В июне Настасья Самбурская в бикини полежала на гамаке над водой. Артистка разместила снимок с отдыха, на котором она позировала в купальнике и вязаном кардигане.