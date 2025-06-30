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20:41, 30 июня 2025Ценности

Настасья Самбурская в бикини полежала на гамаке над водой

Российская актриса Настасья Самбурская в черном бикини полежала на гамаке
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Скриншот: @samburskaya

Российская актриса театра и кино Настасья Самбурская в откровенном образе полежала на гамаке над водой. Соответствующая публикация появилась в сторис ее Instagram-аккаунта (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

38-летняя знаменитость разместила снимок с отдыха, на котором она позировала в черном бикини с белой окантовкой. Помимо этого, звезда надела черную широкополую шляпу и вязаный кардиган. Свой образ она завершила солнцезащитными очками.

В марте Самбурская прогулялась в наряде почти за 800 тысяч рублей. Тогда артистка выбрала для выхода на публику куртку стоимостью 80,7 тысячи рублей и сапоги за 238 тысяч рублей.

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