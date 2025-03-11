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16:28, 11 марта 2025Ценности

Самбурская прогулялась в образе почти за 800 тысяч рублей

Актриса Самбурская вышла на прогулку с сумкой Saint Laurent за 452 тысячи рублей
Екатерина Ештокина

Фото: @samburskaya

Российская актриса театра и кино Настасья Самбурская вышла на улицу в образе почти за 800 тысяч рублей. Соответствующая публикация появилась в Telegram-канале «Звездач».

По данным издания, на размещенных в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) снимках звезда предстала на прогулке в куртке стоимостью 80,7 тысячи рублей и сапогах за 238 тысяч рублей.

Помимо этого, ее образ дополняла сумка Saint Laurent, цена которой составляет 452 тысячи рублей.

В январе Настасья Самбурская оценила внешность после стрижки словом «бесит». Звезда сериала «Универ» поделилась видео, в котором продемонстрировала новую прическу. Так, она сделала стрижку «под мальчика».

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