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15:23, 31 января 2025Ценности

Настасья Самбурская оценила внешность после стрижи словом «бесит»

Российская актриса Настасья Самбурская заявила, что ее бесит новая стрижка
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)
Настасья Самбурская

Настасья Самбурская. Кадр: @samburskaya

Российская актриса театра и кино Настасья Самбурская показала внешность после преображения и оценила ее словом «бесит». Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

37-летняя звезда сериала «Универ» поделилась видео, в котором продемонстрировала новую прическу. На размещенных кадрах видно, что знаменитость сделала стрижку «под мальчика». Артистка призналась, что обновленный имидж ей не нравится. «Такая стрижка у нас получилась. На самом еще короче хочу, потому что бесит это все», — заявила она, указав на короткие торчащие пряди на голове.

Кроме того, Самбурская пожаловалась, что парикмахер отказался красить ее волосы в белый цвет. В следующий раз она обратится к другому мастеру, который не побоится помочь ей преобразиться.

Ранее сообщалось, что Настасья Самбурская похвасталась фигурой в откровенной спортивной форме.

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