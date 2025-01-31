Настасья Самбурская оценила внешность после стрижи словом «бесит»

Российская актриса Настасья Самбурская заявила, что ее бесит новая стрижка

Российская актриса театра и кино Настасья Самбурская показала внешность после преображения и оценила ее словом «бесит». Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

37-летняя звезда сериала «Универ» поделилась видео, в котором продемонстрировала новую прическу. На размещенных кадрах видно, что знаменитость сделала стрижку «под мальчика». Артистка призналась, что обновленный имидж ей не нравится. «Такая стрижка у нас получилась. На самом еще короче хочу, потому что бесит это все», — заявила она, указав на короткие торчащие пряди на голове.

Кроме того, Самбурская пожаловалась, что парикмахер отказался красить ее волосы в белый цвет. В следующий раз она обратится к другому мастеру, который не побоится помочь ей преобразиться.

Ранее сообщалось, что Настасья Самбурская похвасталась фигурой в откровенной спортивной форме.