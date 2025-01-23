Настасья Самбурская похвасталась кубиками пресса на видео в бюстгальтере

Настасья Самбурская показала кубики пресса на видео в черном бюстгальтере

Российская актриса театра и кино Настасья Самбурская похвасталась фигурой в откровенной спортивной форме. Соответствующее видео появилось в сторис ее Instagram-аккаунта (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающего 12 миллионов подписчиков.

37-летняя звезда сериала «Универ» запечатлела свое отражение в зеркале в полный рост. Она покачала перед камерой бедрами и подняла одну руку.

При этом артистка позировала в черном наряде, который состоял из бюстгальтера без косточек на тонких бретелях и легинсов. Так, она показала кубики пресса на животе и пирсинг в пупке.

Ранее в январе41-летняя звезда «Универа», российская актриса театра и кино Наталья Рудова показала фигуру в прозрачном наряде.