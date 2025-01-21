41-летняя звезда «Универа» показала фигуру в прозрачном наряде

Российская актриса театра и кино Наталья Рудова показала фигуру в прозрачном наряде. Соответствующее видео появилось в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), который насчитывает 4,5 миллиона подписчиков.

41-летняя звезда сериала «Универ» позировала перед камерой в черном мини-платье с глубоким декольте и на тонких бретелях, сквозь которое просвечивалось ее тело. Помимо этого, она надела раздельный купальник в тон и распустила светлые волосы. На кадрах видно, что артистка прогуливалась вдоль моря и скал.

В декабре 2024 года звезда «Универа» показала фигуру до и после набора 11 килограммов. Рудова разместила снимки до и после внешних изменений.