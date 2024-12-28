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18:25, 28 декабря 2024Ценности

41-летняя звезда «Универа» показала фигуру до и после набора 11 килограммов

Актриса Наталья Рудова показала фигуру до и после набора 11 килограммов
Екатерина Ештокина
Наташа Рудова

Наташа Рудова. Фото: @rudovanata

Российская актриса театра и кино Наталья Рудова показала фигуру до и после набора 11 килограммов. Соответствующие публикации появились в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), который насчитывает 4,5 миллиона подписчиков.

41-летняя звезда сериала «Универ» разместила снимки до и после внешних изменений. На них звезда предстала в темно-зеленом раздельном купальнике, который состоял из бюстгальтера на завязках и трусов с низкой посадкой. «На первом фото — 50 кг, на втором — 61 кг. Какой вес берем в 2025 год?» — подписала артистка.

Ранее в декабре 41-летняя звезда «Универа» показала лицо без макияжа. Наталья Рудова предстала на размещенных кадрах в черном атласном халате, распустив при этом гладко уложенные волосы.

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