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17:52, 25 декабря 2024Ценности

41-летняя звезда «Универа» показала лицо без макияжа

41-летняя актриса Наталья Рудова показала лицо без макияжа на новых видео
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Кадр: @rudovanata

Российская актриса театра и кино Наталья Рудова показала лицо без макияжа на новых видео. Соответствующие публикации появились в сторис ее Instagram-аккаунта (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), который насчитывает 4,5 миллиона подписчиков.

41-летняя звезда сериала «Универ» предстала на размещенных кадрах в черном атласном халате. При этом она распустила гладко уложенные волосы и отказалась от декоративной косметики, продемонстрировав естественную внешность.

В свою очередь, знаменитость рассказала об уходовых средствах, которые она использует. Так, артистка наложила патчи под глаза, а затем нанесла лимфодренажную сыворотку.

Ранее в декабре российская актриса театра и кино и певица Валентина Рубцова также показала внешность без макияжа.

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