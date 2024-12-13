47-летняя звезда сериала «Универ» показала внешность без макияжа

Российская актриса театра и кино и певица Валентина Рубцова показала внешность без макияжа. Соответствующая публикация появилась в сторис ее Instagram-аккаунта (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

47-летняя артистка разместила снимок, сделанный на фронтальную камеру во время прогулки по центру Москвы. На нем сыгравшая Таню Сергееву звезда сериала «Универ» предстала в черной расстегнутой куртке и белом худи с капюшоном. При этом на фото видно, что она отказалась от косметики, демонстрируя натуральное лицо.

Ранее в декабре 41-летняя звезда «Универа» прикрыла обнаженную грудь полотенцем на видео. Российская актриса Наталья Рудова заявила, что посетила одну из столичных косметологических клиник, где прошла процедуру массажа.