41-летняя звезда «Универа» прикрыла обнаженную грудь полотенцем на видео

Российская актриса театра и кино Наталья Рудова снялась в откровенном образе. Соответствующая публикация появилась в сторис ее Instagram-аккаунта (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), который насчитывает 4,5 миллиона подписчиков.

41-летняя звезда сериала «Универ» заявила, что посетила одну из столичных косметологических клиник, где прошла процедуру массажа. Она предстала перед камерой в полный рост, позируя босой у кушетки в кабинете специалиста.

Знаменитость прикрыла обнаженную грудь полотенцем и распустила волосы. На запястье она надела браслет, а на шею — цепочку с кулоном в виде сердца.

Ранее Наталья Рудова раскрыла секрет красоты.