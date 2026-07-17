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23:22, 17 июля 2026Бывший СССР

Служившего в королевской пехоте наемника ВСУ ликвидировали в ДНР

РИА Новости: Наемника из Австралии Педрацини ликвидировали в ДНР
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Beawiharta Beawiharta / Reuters

Австралийский наемник Самуэль Майкл Педрацини, который воевал на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ), ликвидирован в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом журналистам РИА Новости рассказал источник в российских силовых структурах.

По его данным, гражданин Австралии служил в составе 3-го полка сил специальных операций Украины. До этого он проходил службу в 7-м полку австралийской королевской пехоты.

Кроме того, известно, что наемник обучал украинских солдат на территории Великобритании.

Ранее пленный наемник из Колумбии Стивен Сантьяго Кристанчо Варгас рассказал, что латиноамериканские бойцы вступали в конфликт с украинскими командирами. По его словам, однажды на полигоне имел место инцидент, когда его сослуживцам едва не сломали руки.

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