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09:46, 3 июля 2025Бывший СССР

В МИД высказались о доступе к гражданам РФ в Азербайджане

Захарова: Доступ к арестованным в Азербайджане гражданам РФ нужно обеспечить
Сергей Болиев (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Консульский доступ к арестованным в Азербайджане гражданам РФ нужно обеспечить. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире «Соловьев Live».

Дипломат объявила, что поговорила с послом России в Азербайджане. «К сожалению, консульский доступ к задержанным, а теперь, как мы уже услышали, и арестованным, еще не предоставлен. Мы исходим из того, что он будет предоставлен, он должен быть предоставлен», — рассказала Захарова.

Позже Захарова отметила, что отношения между Россией и Азербайджаном носят характер стратегического союзничества. Она добавила, что есть определенные силы, которым это не нравится.

Дипломатический скандал между Россией и Азербайджаном на фоне охлаждений отношений двух стран начался в конце июня после задержания в Екатеринбурге граждан кавказской республики. За этим последовала череда задержаний в двух странах.

До этого отношения между Москвой и Баку охладились после крушения самолета Азербайджанских авиалиний (AZAL) под Актау. Стороны заключили соглашение о союзничестве в феврале 2022 года.

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