Участнику СВО с шестью ранениями отказали в страховой выплате

Депутат ГД Иванов: Бойцу СВО с шестью ранениями отказали в выплате

Участнику специальной военной операции (СВО) отказали в страховой выплате. Об этом сообщил депутат Госдумы Максим Иванов в Telegram.

Военнослужащий попал на фронт осенью 2022 года. За время нахождения в зоне боевых действий он получил две боевые награды и шесть ранений. Выплату за одно из них солдату пришлось ждать девять месяцев.

«"Затык", скорее всего, был на уровне в/ч (воинской части)», — предположил Иванов. Добиться перечисления бойцу выплаты удалось только после обращения в органы военной прокуратуры, добавил парламентарий.

Ранее стало известно о другом участнике СВО, который год прожил без денежного довольствия. Мужчина перестал получать зарплату в апреле 2024 года. Уже через месяц мужчина попал в госпиталь, однако начислять довольствие ему не стали. При этом после выписки боец продолжал нести службу в зоне спецоперации.