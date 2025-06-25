Раненый боец СВО год прожил без зарплаты и выплаты за ранение

Депутат ГД Иванов: Участнику СВО год не платили довольствие и деньги за ранение

Раненый участник специальной военной операции (СВО) год прожил без денежного довольствия. Об этом рассказал депутат Госдумы Максим Иванов в Telegram.

Речь идет о военнослужащем из Свердловской области. В апреле 2024 года он по неизвестной причине перестал получать зарплату. Уже через месяц мужчина попал в госпиталь, однако начислять довольствие ему не стали. Более того, солдат не получил выплату за ранение, отметил парламентарий.

С тех пор боец так и не смог получить в полном объеме всех положенных ему средств. При этом военнослужащий продолжает исполнять обязанности в зоне СВО, подчеркнул депутат. После обращения Иванова в военную прокуратуру дело, по его словам, наконец «сдвинулось с места».

Ранее другой боец СВО 17 месяцев не мог получить положенной ему выплаты за ранение. С просьбой о помощи обратилась жена солдата.