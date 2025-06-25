Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:10, 25 июня 2025Россия

Раненый боец СВО год прожил без зарплаты и выплаты за ранение

Депутат ГД Иванов: Участнику СВО год не платили довольствие и деньги за ранение
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Раненый участник специальной военной операции (СВО) год прожил без денежного довольствия. Об этом рассказал депутат Госдумы Максим Иванов в Telegram.

Речь идет о военнослужащем из Свердловской области. В апреле 2024 года он по неизвестной причине перестал получать зарплату. Уже через месяц мужчина попал в госпиталь, однако начислять довольствие ему не стали. Более того, солдат не получил выплату за ранение, отметил парламентарий.

С тех пор боец так и не смог получить в полном объеме всех положенных ему средств. При этом военнослужащий продолжает исполнять обязанности в зоне СВО, подчеркнул депутат. После обращения Иванова в военную прокуратуру дело, по его словам, наконец «сдвинулось с места».

Ранее другой боец СВО 17 месяцев не мог получить положенной ему выплаты за ранение. С просьбой о помощи обратилась жена солдата.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Одно действие Ирана встревожило Кремль

    Раскрыта реакция МВД на сообщение о двух легализовавших 50 мигрантов полицейских

    Генсек НАТО пообещал триллионы расходов на оборону благодаря «дорогому Трампу»

    Крым вошел в Офис генпрокурора Украины

    Траты россиян на еду подсчитали

    «Он в тяжелой ситуации». Трамп заявил о крайне сложном положении Зеленского. Президенты могут скоро встретиться на саммите НАТО

    Один из последних «Абрамсов» ВСУ отправили в музей

    Место ликвидации украинских агентов в Подмосковье попало на видео

    Минюст наградил Вована и Лексуса медалью

    Раненый боец СВО год прожил без зарплаты и выплаты за ранение

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости