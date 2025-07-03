Европейские лидеры попросили Байдена вернуться в политику

Экс-президент США Байден: Европейские лидеры просят вернуться в политику

Европейские лидеры звонят экс-президенту США Джо Байдену и просят вернуться в политику. Об этом рассказал сам бывший американский лидер, сообщает New York Post.

«И мне звонят — я не буду вдаваться в подробности, не могу — ряд европейских лидеров, которые просят меня принять участие», — сказал Байден, добавив, что «не делает этого, потому что все по-другому».

Политик также заявил, что он «имеет дело со многими коллегами-демократами и республиканцами, которые звонят и хотят поговорить и что-то обсудить».

Ранее стало известно, что Байден продолжает ездить в Вашингтон на поезде из своей резиденции в штате Делавэр. В офисе политик работает над неизвестным проектом. Бывшие чиновники его администрации сообщили, что экс-глава Белого дома работает над проектом уже несколько недель, однако чем именно он занят, неизвестно.