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03:40, 21 июня 2025Мир

В США сообщили о тайных визитах Байдена в Вашингтон из-за секретного проекта

NYP: Джо Байден тайно посещает Вашингтон для работы над секретным проектом
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Джо Байден

Джо Байден. Фото: Craig Hudson / Reuters

Бывший президент США Джо Байден продолжает ездить в Вашингтон на поезде из своей резиденции в штате Делавэр. Об этом сообщает газета New York Post (NYP) со ссылкой на источники.

Отмечается, что в офисе политик работает над неизвестным проектом. Бывшие чиновники администрации Байдена сообщили, что экс-глава Белого дома работает над проектом уже несколько недель, однако чем именно он занят, неизвестно.

По данным издания, Байдену, как бывшему президенту, предоставляется офис в Вашингтоне на бесплатной основе до июля.

Ранее Минюст США начал расследование серии помилований от бывшего президента Джо Байдена, пытаясь выйти на вопрос о его психическом состоянии и вменяемости за время руководства страной. В частности, внимание ведомства вызвал тот факт, что бывший глава государства подписывал помилования специальной роботизированной авторучкой.

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