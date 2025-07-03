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09:45, 3 июля 2025Из жизни

Мужчина случайно нашел на пляже шипастого «зеленого инопланетянина»

What’s The Jam: Британец нашел на пляже похожую на инопланетянина морскую мышь
Никита Савин
Никита Савин
Морская мышь

Морская мышь. Фото: Joni Hanebutt / Shutterstock / Fotodom

В Великобритании мужчина гулял по пляжу с собакой и нашел странное существо, похожее на зеленого инопланетянина. 62-летний Саймон Паркер рассказал о своей находке изданию What’s The Jam.

Мужчина, проживающий в валлийском городе Конуи, увидел на песке таинственное животное продолговатой формы примерно 15 сантиметров в длину с зелеными щетинками и шипами по бокам. «Был отлив, я шел вдоль кромки воды, когда заметил что-то необычное на песке. Оно не выглядело живым, но цвета щетинок по бокам были видны очень отчетливо», — рассказал он.

Британец сфотографировал животное и после поиска в интернете выяснил, что это морская мышь — вид морских многощетинковых червей из семейства Aphroditidae. Несмотря на скромные размеры, эти существа являются хищниками. Они охотятся на мелких рачков и моллюсков и могут съесть добычу втрое больше себя.

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Как пишет What’s The Jam, морские мыши не являются редкими животными, однако часто прячутся в песке, поэтому на них не обращают внимания.

Ранее сообщалось, что жительница Великобритании обнаружила в море у берега графства Корнуолл редчайшего морского слизня вида Babakina anadoni. Этот вид называют радужным морским слизнем, потому что его тело окрашено в розовый или фиолетовый цвет, а отростки, покрывающие его, могут быть фиолетовыми, розовыми, синими и белыми.

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