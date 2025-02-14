Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
10:46, 14 февраля 2025Из жизни

Женщина обнаружила у берега редчайшее разноцветное существо

У берега Корнуолла нашли редчайшего радужного слизня
Никита Савин
Никита Савин

Кадр: @tonicofthesea / Jam Press

Жительница Великобритании обнаружила в море у берега графства Корнуолл редчайшего морского слизня вида Babakina anadoni. Об этом пишет What's the Jam.

Разноцветное существо удалось снять Кэти Мэггс в акватории портового города Пензанс. Она пояснила, что вместе со спутниками пыталась найти слизняка целый день, и это удалось сделать в последний момент.

На выложенных британкой кадрах видно крошечное существо размером меньше ногтя большого пальца. Babakina anadoni называют радужным морским слизнем, потому что его тело окрашено в розовый или фиолетовый цвет, а отростки, покрывающие его, могут быть фиолетовыми, розовыми, синими и белыми.

Материалы по теме:
Чудовища с лампочками Самые пугающие и опасные обитатели дна океана
Чудовища с лампочкамиСамые пугающие и опасные обитатели дна океана
13 июня 2016
«Контрасты тут поражают» Дикий остров в России манит туристов. Как насладиться его красотами и не встретиться с медведем?
«Контрасты тут поражают»Дикий остров в России манит туристов. Как насладиться его красотами и не встретиться с медведем?
24 сентября 2021

Обычно эти морские слизни обитают в теплых водах у берегов Испании, юга Франции, на Канарских островах, а также в Карибском море и у побережья Бразилии. Однако, как уточняет издание, с 2023 года Babakina anadoni уже четырежды находили у берегов Великобритании.

Ранее в Австралии на берег вынесло загадочное животное, которое прохожие назвали «инопланетным существом». Странная рыба оказалась редким гитарным скатом.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В США призвали готовиться к «шокирующей» сделке по Украине. На что пойдет Вашингтон, если она сорвется?

      Психолог раскрыла принципы правильного питания

      Путин дал Минобороны поручение по пропавшим без вести бойцам СВО

      Шведский хоккеист счел немыслимым допуск сборной России до международных турниров

      14 штатов США подали в суд против Трампа и Маска

      Седокова рассказала о встрече Дня святого Валентина без Яниса Тиммы

      Путин дал поручение относительно жителей граничащих с Украиной регионов

      Кайли Дженнер показала фигуру в облегающем наряде с глубоким декольте

      На Электрозаводе в Москве упал лифт с женщиной

      Женщина обнаружила у берега редчайшее разноцветное существо

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше