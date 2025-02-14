Женщина обнаружила у берега редчайшее разноцветное существо

У берега Корнуолла нашли редчайшего радужного слизня

Жительница Великобритании обнаружила в море у берега графства Корнуолл редчайшего морского слизня вида Babakina anadoni. Об этом пишет What's the Jam.

Разноцветное существо удалось снять Кэти Мэггс в акватории портового города Пензанс. Она пояснила, что вместе со спутниками пыталась найти слизняка целый день, и это удалось сделать в последний момент.

На выложенных британкой кадрах видно крошечное существо размером меньше ногтя большого пальца. Babakina anadoni называют радужным морским слизнем, потому что его тело окрашено в розовый или фиолетовый цвет, а отростки, покрывающие его, могут быть фиолетовыми, розовыми, синими и белыми.

Обычно эти морские слизни обитают в теплых водах у берегов Испании, юга Франции, на Канарских островах, а также в Карибском море и у побережья Бразилии. Однако, как уточняет издание, с 2023 года Babakina anadoni уже четырежды находили у берегов Великобритании.

Ранее в Австралии на берег вынесло загадочное животное, которое прохожие назвали «инопланетным существом». Странная рыба оказалась редким гитарным скатом.

