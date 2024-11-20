Загадочное «инопланетное существо» вынесло на пляж

Daily Star: в Австралии на берег вынесло редкую рыбу, похожую на акулу и ската

В Австралии на берег в городе Перт вынесло загадочное животное, которые прохожие назвали «инопланетным существом». Об этом пишет Daily Star.

Тушу странной рыбы красного цвета, которую очевидцы описали как «смесь акулы и ската», заметили на популярном пляже Куджи. Тело животного напоминало акулье, однако голова была плоской, а рот расположен под рылом, как у ската.

Сотрудник Австралийского общества охраны морской среды Лео Гуида заявил, что на снимках из Перта запечатлен так называемый гитарный скат. Внешне они действительно напоминают нечто среднее между акулой и скатом. Это редкие животные, находящиеся на грани исчезновения из-за сокращения среды их естественного обитания.

«Австралия — настоящая "спасательная шлюпка" для этого вида. В здешних водах им не угрожает опасность, однако они все равно находятся под угрозой по всему миру, включая Юго-Восточную Азию», — сказал Гуида.

Он пояснил, что сети австралийских траулеров имеют специальные отверстия, которые предназначены для того, чтобы черепахи и «рыбы клиновидной формы» могли выбраться из них. Это значительно сократило истребление гитарных скатов у берегов страны.

Ученые также установили, что кожа найденного ската покраснела из-за полученных им травм.

Ранее в Великобритании на пляжи в графстве Корнуолл вынесло тысячи ядовитых пегалий ночесветок. Небольшие розовые медузы внезапно появились на 50-километровом участке берега между городами Фалмут и Сент-Остелл.

