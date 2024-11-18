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18:35, 18 ноября 2024Из жизни

Тысячи ядовитых медуз с трехметровыми щупальцами внезапно вынесло на пляж

The Sun: на пляжи в Великобритании вынесло тысячи ядовитых медуз
Никита Савин
Никита Савин

Фото: Emma Birdsey / Wikimedia

В Великобритании на пляжи в графстве Корнуолл вынесло тысячи ядовитых пегалий ночесветок (Pelagia noctiluca). Об этом сообщает The Sun.

Небольшие розовые медузы внезапно появились на 50-километровом участке берега между городами Фалмут и Сент-Остелл. Жители назвали произошедшее «апокалиптической картиной». «Я была очень удивлена, когда увидела такое количество розовато-желтых медуз. Тут бывает довольно много разных медуз, но столько не было ни разу», — рассказала жительница Фалмута.

Женщина из Сент-Остелла также заявила, что весь город «кишит медузами», чего никогда раньше не случалось. Фонд дикой природы Корнуолла обратился к жителям графства через социальные сети и призвал ни в коем случае не трогать пегалий, так как их щупальца, которые могут вырастать до трех метров, очень ядовиты. Яд этих медуз не смертелен для человека, однако причиняет сильную боль.

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Ученые считают, что появление такого количества пегалий ночесветок у берегов Британии говорит о повышении температуры морской воды. Обычно эти медузы предпочитают теплую среду обитания и часто встречаются, например, в Средиземном море. Желающим искупаться в Корнуолле власти посоветовали обязательно надевать гидрокостюмы.

Ранее сообщалось, что в Таиланде жители провинции Прачуапкхирикхан обнаружили на пляже тысячи «живых игл». 8 октября загадочных существ вынесло на пятикилометровый отрезок пляжа недалеко от устья реки Пранбури.

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