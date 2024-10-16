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20:28, 16 октября 2024Из жизни

Тысячи загадочных «живых игл» вынесло на пляж

В Таиланде тысячи похожих на иглы морских улиток вынесло на пляж

Фото: Konrad Wothe / imageBROKER.com / Globallookpress.com

В Таиланде жители района Пранбури в провинции Прачуапкхирикхан обнаружили на пляже тысячи «живых игл». Об этом сообщает The Thaiger.

8 октября загадочных существ вынесло на пятикилометровый отрезок пляжа недалеко от устья реки Пранбури. Туристы и местные жители начали массово выкладывать в соцсетях фото и видео странных моллюсков похожих на прозрачные иглы.

Специалисты по морской фауне предположили, что на берегу оказались морские улитки вида Creseis из отряда крылоногих. В 2021 году тысячи таких существ вынесло в Таиланде на пляж Банкурт, расположенный по соседству с Пранбури. Тогда морские улитки заставили поволноваться даже местных жителей. «Рыбак рассказал мне, что не видел ничего подобного уже несколько десятилетий», — отмечал эколог Промсинг Сингхасени.

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Сейчас один из вирусных роликов опубликовала кайтбордистка Нои Варинья. В ролике она при помощи друзей аккуратно счищает существ с гидрокостюма и говорит, что они заполонили всю акваторию пляжа.

Купальщиков предупредили, что улитки опасны, особенно для детей, так как могут проколоть кожу. Специалисты рекомендовали не входить в воду, пока существа не исчезнут. Причины их массового появления на пляже провинции пока неизвестны.

Ранее сообщалось, что тысячи редких медуз заполонили пляж на британских островах Силли. Фотограф Никки Бэнфилд рассказала, что еще никогда не видела этих существ в таких количествах.

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      Никита Савин
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