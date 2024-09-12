Тысячи редких фиолетовых медуз заполонили пляж

На британских островах Силли заметили тысячи редких светящихся медуз

Тысячи редких медуз заполонили пляж на британских островах Силли. Об этом пишет Blackpool Gazette.

Фиолетовых морских существ заметила фотограф Никки Бэнфилд. Она рассказала, что нередко видит светящихся в темноте Pelagia noctiluca у берегов Силли, но не в таком количестве. Обычно эти медузы водятся в теплых европейских водах — например, в Средиземном море.

Бэнфилд отметила, что это очень грустное зрелище, поскольку медуз выносит на берег и там их иссушает солнце. Так как их много, некоторые из них еще живы, а другие — уже нет. Все вместе они выглядят как огромный пласт фиолетового желе.

Необычность вида Pelagia noctiluca состоит в том, что эти медузы могут жалить не только щупальцами, но и всем своим телом.

Ранее сообщалось, что на пляже в окрестностях австралийского города Джелонг, штат Виктория, обнаружили останки загадочного существа, выброшенного на берег во время шторма. Морской биолог, изучивший фотографии останков, предположил, что они принадлежат костистой рыбе, но затруднился с более точной идентификацией.