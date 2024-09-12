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18:03, 12 сентября 2024Из жизни

Тысячи редких фиолетовых медуз заполонили пляж

На британских островах Силли заметили тысячи редких светящихся медуз

Фото: imago stock&people / Globallookpress.com

Тысячи редких медуз заполонили пляж на британских островах Силли. Об этом пишет Blackpool Gazette.

Фиолетовых морских существ заметила фотограф Никки Бэнфилд. Она рассказала, что нередко видит светящихся в темноте Pelagia noctiluca у берегов Силли, но не в таком количестве. Обычно эти медузы водятся в теплых европейских водах — например, в Средиземном море.

Бэнфилд отметила, что это очень грустное зрелище, поскольку медуз выносит на берег и там их иссушает солнце. Так как их много, некоторые из них еще живы, а другие — уже нет. Все вместе они выглядят как огромный пласт фиолетового желе.

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Необычность вида Pelagia noctiluca состоит в том, что эти медузы могут жалить не только щупальцами, но и всем своим телом.

Ранее сообщалось, что на пляже в окрестностях австралийского города Джелонг, штат Виктория, обнаружили останки загадочного существа, выброшенного на берег во время шторма. Морской биолог, изучивший фотографии останков, предположил, что они принадлежат костистой рыбе, но затруднился с более точной идентификацией.

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      Юлия Юткина
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