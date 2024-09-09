Шторм выбросил на берег загадочное существо с огромными глазницами

На пляже в Австралии нашли останки загадочного существа с огромными глазницами

На пляже в окрестностях австралийского города Джелонг, штат Виктория, обнаружили останки загадочного существа, выброшенного на берег во время шторма. Об этом сообщает Daily Mirror.

Существо нашла местная жительница, гулявшая по пляжу с собакой. На его голове были различимы две огромные глазницы и длинный белый вырост. Сбоку видна ласта или плавник, а сзади сохранились только кости.

«Люди считают, что это луна-рыба или иглобрюх, — рассказала женщина. — Действительно похоже на иглобрюха, но я раньше никогда не видела такого большого».

Морской биолог Лоренс Хлебек из международного Общества защиты животных, изучивший фотографии останков, предположил, что они принадлежат костистой рыбе, но затруднился с более точной идентификацией.

Биолог Шерида Рэббитт из Квинслендского университета полагает, что на снимках изображена рыба-еж. Они водятся в тропических морях, очень ядовиты и вырастают почти до метра в длину. Луна-рыба и иглобрюхи относятся к тому же отряду, что и рыба-еж.

Ранее сообщалось, что американские исследователи, осматривавшие дно океана у берегов Аляски при помощи подводного робота, обнаружили загадочный золотистый шар. На одной из его сторон было заметно отверстие.