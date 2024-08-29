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10:50, 29 августа 2024Из жизни

На дне океана обнаружили загадочный золотистый шар

Американский подводный робот обнаружил на дне океана загадочный золотистый шар

Кадр: NOAA Ocean Exploration, Seascape Alaska

Американские исследователи, осматривавшие дно океана у берегов Аляски при помощи подводного робота, обнаружили загадочный золотистый шар. Об этом сообщает издание Livescience.

Находка была сделана в 2023 году во время экспедиции отдела изучения океана Национального управления океанических и атмосферных исследований США. Шар диаметром около 10 сантиметров был прикреплен к камню на глубине 3,3 тысячи метров. На одной из его сторон было заметно отверстие.

Шар озадачил участников экспедиции. Кто-то предположил, что он представляет собой причудливые остатки коралла или губки. Согласно другой гипотезе, это остатки яйца неизвестного животного. Однако в таком случае речь идет об очень крупном существе — на это намекают размеры и самого яйца, и отверстия, которое, вероятно, проделал вылупившийся детеныш. Кроме того, рядом не было других золотистых шаров, а животные редко откладывают только одно яйцо.

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«Будем надеяться, что когда я его ткну, оттуда никто не вылезет, — пошутил один из исследователей. — Похоже на начало фильма ужасов». Прикосновение манипулятора подводного робота показало, что у шара мягкая оболочка. Его удалось подцепить при помощи присоски и поднять на поверхность для изучения.

Исследование шара так и не дало результата. «Хотя мы смогли поднять золотистый шар и доставить его на судно, нам пока не удалось определить, что он собой представляет, — заявил руководитель экспедиции Сэм Кэндио. — Не считая того факта, что он биологического происхождения».

Ранее сообщалось, что сотрудница американского природного парка «Национальный Берег Падре-Айленд» в штате Техас нашла на пляже загадочное существо. Оно было похоже на спутанный моток веревки желтого цвета.

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      Олег Парамонов
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      На дне океана обнаружили загадочный золотистый шар

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