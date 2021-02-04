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Похожее на моток веревки загадочное существо выбросило на пляж

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Фото: Rebekah Claussen

Сотрудница американского природного парка «Национальный Берег Падре-Айленд» в штате Техас нашла на пляже загадочное существо. Об этом сообщает издание The Mirror.

Гид парка Ребека Клауссен (Rebekah Claussen) гуляла по побережью и обратила внимание на нечто похожее на спутанный моток веревки желтого цвета. Ее находка оказалась живым существом. Как выяснилось, это мягкий коралл.

«Я работаю здесь уже пять лет, и, когда только переехала сюда, я не знала, что такое мягкий коралл. Как и большинство других людей, которые видят его, я думала, что это какой-то провод или веревка», — рассказала американка.

Клауссен пояснила, что желтая часть коралла плотная, но если его подобрать, то он довольно гибкий. Гид уточнила, что желтая часть коралла — это и есть полип. Иногда под ним видно черное основание — это скелет коралла. «В воде мягкий коралл имеет ветвистую структуру и напоминает ветки деревьев», — сказала она.

Женщина пояснила, что вынесенные на берег полипы, как правило, не выживают.

Клауссен опубликовала фотографии существа в соцсети. Изображения поразили пользователей. «Я никогда бы не подумал, что это что-то еще, кроме желтого волоконного кабеля», — написал один из них. «Мы все время подбирали их как мусор, так как думали, что это рыболовные снасти или что-то подобное», — отметил другой.

Ранее сообщалось, что загадочное мертвое «чудовище» вымыло на берег британского графства Пембрукшир, Уэльс. У туши не было головы, но просматривался таз и нечто напоминающее плавники.

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