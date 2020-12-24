Женщина гуляла по пляжу и наткнулась на неопознанное мертвое «чудовище»

Загадочное мертвое «чудовище» вымыло на берег британского графства Пембрукшир, Уэльс. Как сообщает информационный портал WalesOnline, находка озадачила специалистов.

17 декабря Джули ЛаТроб (Julie LaTrobe) гуляла по побережью и заметила нечто с костями и плавниками. Судя по всему, останки принадлежали морскому животному. «Это была необычная находка, мы потормошили останки, чтобы выяснить, кому они могли принадлежать. Там было что-то похожее на позвонок толщиной с кулак», — рассказывает она.

ЛаТроб отметила, что у туши не было головы, но просматривался таз и нечто, напоминающее плавники. «Это не было похоже на кость, скорее на хрящ — намного бледнее и эластичнее», — объяснила британка.

Пользователи сети предположили, что ЛаТроб наткнулась на останки акулы, тюленя или даже овцы. Эксперты благотворительной организации по спасению морских млекопитающих British Divers Marine Life не смогли определить наверняка, что это за животное. Они также считают, что на берег могло выбросить мертвого дельфина, морскую свинью или тюленя.

Ранее сообщалось, что на греческом острове Крит нашли останки загадочного существа. Их обнаружили на северном берегу острова после сильного шторма, который продолжался несколько дней. Оно напоминает небольшого бегемота: у него четыре ноги и нет волос.