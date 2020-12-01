К борьбе с убивающим мужчин загадочным существом привлекли специалиста

Для борьбы с загадочным убийцей мужчин в городе Гванда на юго-западе Зимбабве решили привлечь специалиста по изгнанию сверхъестественных монстров. Об этом сообщает местная газета The Chronicle.

Местные жители утверждают, что существо появилось в реке Мцхабези около 50 лет назад. Его первыми жертвами якобы стали школьники, которые ходили к мосту за водой и тонули при странных обстоятельствах. Некоторые из них перед гибелью говорили, что видят в воде рыбу. В последние годы возле того же моста регулярно тонут купающиеся люди.

Казначей местного отделения Национальной ассоциации знахарей Зимбабве Гого Банда (Gogo Banda) считает крайне подозрительным, что все утонувшие были мужчинами. Объяснить их гибель естественными причинами, по ее мнению, невозможно, поскольку река недостаточно глубока, чтобы представлять опасность для взрослого человека. В то же время Банда исключает, что в утоплениях замешаны русалки: тела всех погибших удалось найти, а жертвы русалок исчезают без следа.

Поисками существа займется пророк Апостольской церкви Сиона в Центральной Африке Мехлули Мойо (Mehluli Moyo). В его послужном списке уже есть несколько похожих случаев: он утверждает, что сумел победить гоблинов, которые терроризировали учителей в селе Кези, участвовал в изгнании павиана из начальной школы в Гванде и избавил жителей Гараньембы от огромной змеи, которая топила людей.

Мойо надеется, что Святой дух раскроет ему причину гибели людей у моста через Мцхабези. Если дело в колдовстве, пророк справится с существом самостоятельно. Если же смерти вызваны духами предков, он рекомендует обратиться к соответствующим людям, которые проведут ритуал усмирения.

Апостольская церковь Сиона — христианская церковь пятидесятнического толка. Последователи африканских сионских церквей верят в богоизбранность африканцев и стремятся к созданию нового Сиона в Африке.

Ранее сообщалось, что в Зимбабве полицейские обнаружили чемодан, в котором, по утверждению очевидца, прятались гоблины. Он принадлежал предпринимателю, которого пытались изгнать из деревни за попытку раскопать могилу, где была погребена сестра его жены.