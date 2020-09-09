Силачи ворвались во дворец королевы-матери, выпили ее напитки и похитили овцу

В селе Адум-Афранчо (Гана) группа силачей, также известных как мачо-мены, устроила погром во дворце королевы-матери. Об этом сообщает сайт Class FM Online.

Инцидент произошел, когда она готовилась праздновать годовщину восшествия на Золотую скамью. Мачо-мены избили нескольких жителей деревни, сломали ворота дворца и ворвались в спальню королевы-матери. Оказавшись там, они выпили ее напитки и похитили овцу, предназначавшуюся для ритуального жертвоприношения.

Представитель местных властей Нана Сарфо Аджей Кантанка (Nana Sarfo Adjei Kantanka) заявил, что организатором нападения был вождь Нана Осей Яу (Nana Osei Yaw). Кантанка призвал короля ашанти Oтумфуо Осея Туту II и президента Ганы Нана Акуфо-Аддо вмешаться и навести порядок. Королева-мать также обратилась к королю ашанти и попросила прийти к ней на помощь и обеспечить мир.

По информации Class FM Online, королеве-матери из Адум-Афранчо 135 лет. Она взошла на Золотую скамью 130 лет назад.

Королевы-матери — местные правительницы у народа ашанти. В частности, король Oтумфуо Осей Туту II был сыном королевы-матери Наны Афиа Коби Серваа Ампем II, которая считалась старейшей королевской особой в мире. Она правила 39 лет и скончалась в 2016 году в возрасте 109 лет.

Мачо-мены — любители бодибилдинга в Гане, которых иногда привлекают для охраны или проведения хулиганских акций. Известны случаи, когда политики нанимали мачо-менов для нападений на избирательные участки, кражи урн для голосования или избиения соперников. В стране действовала организация «Мачо-мены за добро и справедливость».

Ранее сообщалось, что в Зимбабве полицейские обнаружили чемодан, в котором, по утверждению очевидца, прятались гоблины. Он принадлежал предпринимателю, которого пытались изгнать из деревни за попытку раскопать могилу, где была погребена сестра его жены.