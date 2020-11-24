На побережье острова Крит нашли мертвое «чудовище»

На греческом острове Крит нашли останки загадочного существа. Об этом сообщает The Sun.

Останки «чудовища» обнаружили на северном берегу острова после сильного шторма, который продолжался несколько дней. Оно напоминает небольшого бегемота: у него четыре ноги и нет волос.

Пользователи соцсетей предполагают, что это мертвая свинья, собака или тюлень. Куратор отдела позвоночных критского Музея естествознания Петрос Лимперакис (Petros Lymperakis) считает, что останки принадлежат барсуку, потерявшему шерсть и раздувшемуся после долгого пребывания в воде. Какая из этих версий верна, покажет генетический анализ.

Ранее на Сахалине туристы после шторма обнаружили на побережье тушу загадочного морского существа. Местные ученые предполагают, что это клюворыл.