В России нашли тушу загадочного морского существа

На Сахалине туристы после шторма обнаружили на побережье тушу загадочного морского существа. Об этом сообщает сетевое издание «Сахалин и Курилы».

Снимок морского животного, сделанный отдыхающим на берегу села Стародубского Долинского района, опубликовал местный Instagram-аккаунт, посвященный инцидентам, во вторник, 11 августа. На кадрах видно, что существо достигает в длину нескольких метров. У него есть небольшой клюв на морде, как у дельфина.

Фотографии заинтересовали российских исследователей из сахалинского филиала Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО). Ученые собираются отыскать существо и взять с него пробы.

Они предполагают, что турист обнаружил тушу плавуна, или клюворыла. Эти животные обитают в глубоких водах у берегов Сахалина, но их довольно редко выбрасывает на берег.

Клюворыл, или средний плавун, — морское млекопитающее, живущее во всех океанах кроме Северного Ледовитого. Считается страдающим от сетей и восприимчивым к шумам видом.

Ранее сообщалось, что жительница австралийского города Манджера, штат Западная Австралия, нашла на побережье необычных существ, некоторые из них были похожи на необычные «яйца». Вероятнее всего, это странствующая актиния.