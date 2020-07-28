Женщина нашла на побережье загадочное и похожее на яйца существо

Жительница австралийского города Манджера, штат Западная Австралия, нашла на побережье необычных существ, некоторые из них были похожи на необычные «яйца». На фотографии находок обратило внимание издание Yahoo News.

Пользовательница Facebook опубликовала в соцсети серию фотографий своих последних находок на пляже. На кадрах были запечатлены различные растения и животные, которых вынесло на берег волнами.

Одно из созданий было темно-красного цвета. Некоторые подписчики в комментариях предположили, что это яйца каких-то существ или плацента дельфина. Нашедшая их женщина провела небольшое исследование и установила, что это странствующая актиния.

Профессор Кулюм Браун (Culum Braun), морской биолог из университета Маккуори, подтвердил эту догадку. Странствующий морской анемон, также известный как плавательный анемон, или Phlyctenactis tuberculosa, обитает вблизи побережья Западной Австралии, Нового Южного Уэльса, Тасмании и Новой Зеландии. Он встречается вдоль каменистых берегов. «Они могут ползти по дну или плыть по течению. Днем щупальца обычно не используются, но ночью анемона перемещается по кончикам растений в поисках пищи. По сравнению с другими анемонами, плавательные анемоны — вполне проворные хищники», — пояснили в Австралийском музее.

Кроме того, среди найденных австралийкой созданий были колониальная асцидия. «Асцидии — эволюционное звено между беспозвоночными и позвоночными. Они являются беспозвоночными с примитивными чертами позвоночных, такими как появление примитивного позвоночника в одну из стадий их жизненного цикла», — сообщили в Австралийском музее.

Прочие существа оказались различными водорослями и морскими губками. Профессор Браун рассказал, что ни одно из найденных созданий не опасно для человека.

Ранее сообщалось, что жительница американского города Боулдер-Сити, штат Невада, обнаружила загадочное существо, конечности которого напоминали человеческие руки. Некоторые из пользователей отметили, что создание похоже на монстра из кино, другие шутили, что это персонаж из «Звездных войн».